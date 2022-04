Il Mattino – Diego Demme dovrà giocarsi le sue carte al Castellani

Diego Demme partirà da titolare contro l’Empoli per l’infortunio di Lobotka.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il centrocampista ex Lipsia dovrà giocarsi le sue carte in una stagione in cui ha decisamente giocato poco: “Ma Demme dovrebbe esserci questo pomeriggio nello stadio dove tutto ha avuto fine (la carriera di calciatore) e tutto ha avuto inizio (la carriera di allenatore) per Spalletti. E allora oggi ritocca a Demme. Che non gioca titolare dalla gara con la Lazio dove non è che fece fuoco e fiamme. Così come non le fece la settimana prima, a Cagliari. Sei volte titolare in questa stagione, non ci sono figli e figliastri ma certo per Spalletti non è il suo prediletto”.

Demme e il Napoli hanno voglia di riprendersi la voglia di lottare.