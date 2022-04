Il Mattino: “Ad Empoli è atteso un riscatto fisico e psicologico”

Secondo l’edizione de Il Mattino ad Empoli il Napoli dovrà riprendere la scia dello scudetto.

Come riportato dalle parole del quotidiano campano, gli azzurri dovranno rispondere sul campo alla sconfitta con la Fiorentina e al brutto pari con la Roma per ritrovarsi: “Ad Empoli è atteso uno scatto psicologico e fisico, mancato nelle ultime due partite interne, a prescindere dagli errori. Serve una prova di maturità come quelle offerte a Verona e Bergamo, le ultime due partite vinte lontano da Fuorigrotta. Necessario – ha sottolineato Spalletti – avere la fame dell’ Empoli e sentire la responsabilità che trasmettono tifosi innamorati. Ce ne saranno oltre quattromila in quel piccolo stadio di cui Luciano conosce ogni angolo: proverà ad evitarne i più oscuri e pericolosi”.

Il Napoli non ha tempo, ora spazio alle risposte del rettangolo verde.