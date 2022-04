GdS – Franceschi: “Spalletti e Andreazzoli? due perfezionisti, cercano il bel gioco”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è stato intervistato Luca Franceschi, preparatore atletico amico di Spalletti ed Andreazzoli. I due allenatori si sfideranno oggi alle 15 al Castellani nella partita tra Empoli e Napoli.

Ecco l’intervista: “Luca, lei che li conosce bene quei due: che succede oggi?

Che in partita ognuno penserà a sé, alla propria squadra, ma poi si ritorna amici come prima. Io ero nello staff con Spalletti già ad Ancona e poi negli anni di Udine e alla Roma, dove poi sono rimasto per 16 anni. E lì abbiamo condiviso insieme tante cose.



I ricordi migliori insieme?

Quando dopo l’ allenamento a Trigoria ci mettevamo tutti in bici e ci si rilassava per le piste ciclabili della campagna romana fino alla riserva di Castel Porziano e al mare fra fagiani, cinghiali e alberi di noci. A parlare di calcio ma anche nella nostra vita, a goderci la

bellezza della natura. Era una full immersion perché si viveva nel centro sportivo della Roma.



Che allenatori sono diventati nel tempo Andreazzoli e Spalletti?

Due perfezionisti, che non tralasciano alcun particolare. Sempre pronti a studiare e hanno un’ estrazione simile per cultura calcistica, nella scuola toscana che vanta tanti bravi allenatori. Preparano le loro squadre per giocar bene. Inseguendo il risultato attraverso il gioco.

Io ho lavorato benissimo con Luciano e oggi che sono tornato a casa, nella mia San Miniato, sono entrato a far parte dello staff di Andreazzoli e all’ Empoli si lavora benissimo. Tornare nello staff di Spalletti? Io sono un professionista che pensa solo a lavorare bene. Sì sicuro, con Luciano è rimasto un bel feeling ed è sempre molto stimolante professionalmente“