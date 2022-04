Di chi è la colpa?

Ogni anno sempre la stessa storia: quando si arriva al momento di dover dimostrare di essere una grande squadra, capitano sempre una serie di eventi “sfortunati” che portano il Napoli a fare ulteriori passi indietro. Ormai sono passati anni dalla squadra operosa e che sino all’ultimo secondo di recupero dava l’anima affinché potesse recuperare o comunque conservare il risultato.

È passato troppo tempo, gli azzurri probabilmente si sono leggermente imborghesiti e hanno capito che per vincere non basta fare più di 90 punti, non basta crederci, non basta fare un filotto di risultati positivi. Quest’anno sembrava quello giusto per poter tornare a sognare, ché dai tempi di Sarri non si respirava nell’aria il brivido di lottare per l’agognato scudetto. Come nei sogni più belli, purtroppo, bisogna svegliarsi e rendersi conto che, prima o poi, la polvere esce fuori dal tappeto e bisogna confrontarsi con la realtà.

Spalletti sembra spaesato, quasi incline alla resa e dinanzi ai giornalisti è apparso ultimamente teso, decisamente influenzato dalle opinioni della stampa. I suoi errori nelle ultime giornate sono state sicuramente molteplici, non riuscendo incidere né sul gioco né sui cambi. Quando si perde, però, si perde tutti insieme: i giocatori, che sui social tanto apparivano sicuri di lottare, quantomeno, fino alla fine per il tricolore, materialmente poi si sono dimostrati tutt’altro che caparbi, dimostrando ancora una volta di essere quelli di Napoli-Verona della scorsa stagione.

De Laurentiis, d’altro canto, negli ultimi tempi, si è defilato sempre più, quasi a voler lasciare la scena soltanto a quelli che affrontano le partite sull’erba. Anche quest’anno ci si chiede di chi sia la colpa, non chi sia l’eroe del grande successo partenopeo. Il sipario si sta per chiudere, non ci saranno rose sul palco, ma soltanto domande amletiche di dubbia risposta.