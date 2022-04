Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, è ricoverato all’ospedale di Alessandria in Neurochirurgia e in prognosi riservata. Dopo un evento ad Asti a cui aveva partecipato venerdì sera, il 64enne ex giocatore aveva accusato un malore il giorno successivo. Questo è quanto riporta il Corriere della Sera e quanto è noto finora, in attesa di ricevere nuovi aggiornamenti.