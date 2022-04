TMW – Il Napoli in pressing su Traorè, ma il Sassuolo spara alto. I dettagli

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il portale, ed in particolare il giornalista Niccolò Ceccarini il Napoli sarebbe interessato ad un gioiello del Sassuolo. Si tratterebbe di Junior Traorè. Il club azzurro negli ultimi tempi ha aumentato il pressing sul giovane talento ivoriano del Sassuolo. I nero-verdi però sono sempre bottega cara, infatti chiedono almeno 30 milioni per lasciarlo partire. Per questo al momento la trattativa si è arenata.