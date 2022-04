Spalletti su ADL: “Non mi da fastidio se parla dei cambi, troppo facile se parlate dopo…”

Le da fastidio quando ADL parla dei cambi? “Assolutamente no, lo fanno tanti presidenti e lui è abituato a farlo”. Spalletti spegne subito il ‘fuoco’ che i giornalisti presenti nella sala stampa del Konami Center di Castel Volturno provano ad accendere parlando della posizione del patron del Napoli riguardo le scelte su formazioni e cambi da parte del tecnico toscano.

L’allenatore torna sulle sue scelte nelle ultime partite, restando fedele ai suoi principi ma accettando con umiltà le critiche su alcune scelte che non hanno pagato: “Col senno di poi è troppo facile parlare di cambi, so di avere delle colpe perché mi immaginavo delle cose che poi non sono accadute e avverto la responsabilità di questo, però sono io che faccio la formazione e sono io che decido nel bene e nel male”.