Inter-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Mourinho

Alle ore 18 l’Inter scende in campo a San Siro per affrontare la Roma nel terzo anticipo di Serie A. Con due punti sul Napoli e ancora la partita da recuperare, i nerazzurri proveranno a sorpassare momentaneamente il Milan in vetta. I giallorossi cercano invece punti per avvicinarsi alla Juventus in zona Champions. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.