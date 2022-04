Fedele: “Mertens deve giocare di più, Osimhen ha bisogno di un supporto”

Enrico Fedele a “Fuorigioco” ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Spalletti vuole diventare il leader della squadra e quando si accorge che nello spogliatoio comandano due o tre giocatori, tra questi sicuramente ci sono Ospina e Mertens, fa come ha già fatto a Roma e con l’Inter. Se c’è in questo momento un giocatore che deve giocare è Mertens, però può essere che più lo diciamo e più Spalletti non lo fa giocare. Deve capire che Osimhen ha certe caratteristiche e deve avere un supporto davanti, perché non sarà mai un goleador. Sarà sempre un giocatore da 15-18 gol, ma è sicuramente uno scardinatore“.