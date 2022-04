L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Di seguito le dichiarazioni:

“Dobbiamo giocare per vincere al di là dell’avversario, vogliamo cancellare al più presto l’ultima sconfitta. Per la gara di Udine ci eravamo allenati bene ma a volte può capitare di perdere senza mai riuscire a prendere le misure. Quest’anno ce ne state poche di cattive prestazioni da parte nostra, nonostante siamo una neopromossa. Il Napoli ha le nostre stesse condizioni anche se sa gestire meglio il gioco”.

“Noi abbiamo giocato meglio nel girone di ritorno, pur non avendo totalizzato tanti punti. L’Empoli deve salvarsi entro la 38esima giornata, quando raggiungeremo questo risultato allora potremo festeggiare. La squadra riesce ad esprimersi anche grazie ai comportamenti individuali, altrimenti pecchiamo di atteggiamento e concretezza. Bajrami? Con lo Spezia aveva giocato bene mentre con l’Udinese no, adesso deve ritrovare la continuità e mettersi a disposizione del gruppo. Cambi in difesa? Faremo valutazioni rispetto alla condizione e all’avversario, ma gli avvicendamenti ci sono sempre stati”.