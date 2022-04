Gianluca Gaetano, classe 2000, in prestito alla Cremonese sta facendo benissimo in Serie B, con 7 gol e 4 assist. Al rientro, il centrocampista di proprietà del Napoli potrebbe rimanere a giocare per Spalletti, che è pronto a tenerselo.

Il tecnico azzurro potrebbe utilizzarlo in più ruoli: potrebbe agire da regista più arretrato per dettare i tempi e lanciare profondità, oppure nel ruolo di Zielinski dietro alla punta centrale, ma potrebbe giocare anche più largo. Insomma, potrebbe essere molto utile al Napoli.

Ma anche altri giovani azzurri stanno facendo bene, come Alessio Zerbin, Giuseppe Ambrosino e ovviamente Alessandro Zanoli, lanciato titolare da Spalletti nelle ultime partite: questa è la meglio gioventù azzurra che si affaccia al calcio dei grandi.