L’ex difensore del Napoli, Leonardo Rinaudo, si è espresso così su Zanoli ai microfoni di “Radio Goal”:

“Zanoli? E’ un giocatore importante, che rispetta il calcio attuale. Ha forza e fisicità oltre che personalità. Per avere possibilità di giocare in una piazza come Napoli vuol dire avere qualità importantissime”.