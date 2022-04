Raspadori torna sull’episodio dello spogliatoio danneggiato dopo Italia-Macedonia del Nord: “Errore nostro, ma…”

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, intervistato da La Gazzetta Dello Sport, è tornato sull’episodio dello spogliatoio lasciato danneggiato al termine della debacle dell’Italia contro la Macedonia del Nord.

“Potevamo lasciare lo spogliatoio in condizioni migliori, abbiamo avuto poca cura. Però mi permetto di dire che la vicenda è stata un po’ ingigantita, forse qualcuno ha voluto farci pagare la sconfitta. Spesso gli spogliatoi sono in quelle condizioni ma non ne parla nessuno. Detto ciò, errore nostro”.