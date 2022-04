Parolo: “Scudetto? Napoli non deve mollare, l’Inter ha inerzia dalla sua parte. Luis Alberto? Vi dico la mia”

L’ex centrocampista e commentatore Marco Parolo ha parlato, a Radio Kiss Kiss Napoli, della stagione del Napoli e della Serie A.

“Scudetto? Nessuno è mai riuscito a scappare. L’Inter ha l’inerzia dalla sua parte, bisogna vedere cosa succederà in questa settimana. Il Milan deve vincere per dare pressione e il Napoli non deve mollare. Gli azzurri avevano dato dimostrazione di grande solidità difensiva, con la Fiorentina invece è crollata proprio lì. Anguissa? Fondamentale per gli equilibri e la media punti con lui si alza. Luis Alberto? Una mezzala di grandissima qualità, può giocare anche nei due, ma meglio a 3. Aumenterebbe la qualità del centrocampo, non so se ci saranno degli intrecci di mercato. Potrebbe giocare anche come sottopunta tipo alla Zielinski””.