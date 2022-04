Montefusco: “Osimhen con Mertens? Vi spiego”

A “Radio Goal” Vincenzo Montefusco si è espresso così su Osimhen e Mertens insieme:

“Osimhen con Mertens? La penso come Spalletti, tutti gli allenatori con un po’ di cervello non possono accontentare tutti. Mertens per me deve sempre giocare, ma non è in condizione di giocare un’intera partita. Conta sempre l’equilibrio, non puoi giocare con Mertens e Osimhen, più Insigne e Politano sulle fasce, lasciando i due a centrocampo poi in grande difficoltà. L’allenatore è pagato per fare le scelte, se vuoi fare giocare i due attaccanti insieme devi sacrificare uno dei due esterni e passare a tre a centrocampo“.