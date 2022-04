Carmine Martino, giornalista e radiocronista sportivo, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la corsa scudetto del Napoli. Queste sono state le sue parole:

“Le opportunità scudetto si sono ridotte, nessuno vende fumo ma guardando la classifica si può ancora sperare: sarebbe una conclusione clamorosa. Il Napoli è una squadra costruita per andare in Champions League e ci sta andando. Aveva l’opportunità di vincere lo scudetto ma non ci sta riuscendo. Non è colpa solo dell’allenatore”.