Baiano: “Il Napoli ha sprecato una grande chance”

L’ex attaccante Ciccio Baiano ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Marte:

“Mertens e Osimhen possono giocare insieme, hanno caratteristiche diverse. Spalletti ha raramente messo in campo due punte, ma sono convinto che i bravi giocatori possano sempre giocare insieme, sono gli allenatori che devono adattarsi alle loro caratteristiche. Il Napoli ha avuto una grande chance di vincere lo scudetto, poi con le ultime due battute di arresto si è allontanato dalla vetta e ore deve solo sperare in un disastro delle altre. Detto questo, il Napoli poteva vincere lo scudetto perché aveva l’organico adatto, ma alla fine vince sempre la più forte perché il campionato è una corsa a tappe. L’Empoli non fa le barricate, non si risparmia. Il girone di andata è stato strepitoso per una neopromossa, quello di ritorno disastroso dal punto di vista dei risultati, ma non del gioco perché ha proposto sempre calcio”.