VIDEO – ACCADDE OGGI, il Napoli di Sarri sbanca il Castellani con Insigne e Mertens!

In vista del match di domenica prossima tra Empoli e Napoli, la squadra azzurra ha voluto ricordare proprio uno degli scontri diretti tra queste due squadre. La scelta è ricaduta sulla sfida del 2017, disputata al Castellani, proprio il 21 aprile. Era il Napoli di Maurizio Sarri che si trovava a sfidare la sua ex squadra. Gli azzurri imposero subito un ottimo gioco segnando subito tre reti nella prima frazione di gioco. In goal Insigne, con una doppietta, e Dries Mertens autore di un vero capolavoro su punizione. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa si fecero avanti prepotenti segnando due reti. Una di un altro ex, Omar El Kaddouri! Di seguito il video in questione pubblicato dalla SSC Napoli: