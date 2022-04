Ha ancora la febbre David Ospina. Il portiere azzurro resta in dubbio per la trasferta in casa dell’Empoli. La gara in Toscana sarà

importante, invece, per il rientro di Di Lorenzo. Il terzino è ormai pronto e potrebbe ricominciare contro il club che lo ha fatto conoscere al grande calcio. Bisogna capire, però, se Spalletti lo farà giocare subito o gli darà qualche opportunità nella ripresa. Va ricordato che sarà assente Koulibaly per squalifica. Il senegalese si è beccato un giallo inesistente contro la Roma e per forza di cose, essendo diffidato, non potrà esserci nel prossimo incontro. Da valutare anche Juan Jesus per un fastidio al ginocchio destro, è eventualmente pronto Tuanzebe.

Proprio il brasiliano, quando Kalidou era in Coppa d’Africa era diventato un punto fisso del reparto arretrato. Che prendeva pochissimi gol.

In questa settimana Spalletti dovrà valutare la condizione di Zielinki e Fabian Ruiz. Il polacco è a terra e non riesce più a trovare la via del recupero. Lo spagnolo soffre di pubalgia e fa fatica ad esprimersi ai massimi livelli. Spalletti dovrà scegliere, quindi, la migliore formazione per poter conquistare un successo dopo una sconfitta e un pareggio casalingo. Lo riporta Il Roma.