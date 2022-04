Tuttosport – Spalletti indeciso! Due alternative per sostituire Lobotka: la situazione

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermato sulle possibili scelte di Spalletti a centrocampo in vista del match tra Empoli e Napoli di domenica prossima. L’infortunio di Stanislav Lobotka durante la sfida con la Roma al Maradona, ha lasciato parecchio sconforto tra i tifosi azzurri e non solo. Lo slovacco, nell’ultimo periodo, era un titolare insostituibile per ogni tipo di assetto scelto dall’ex allenatore dell’Inter. Vista la sua assenza nella prossima trasferta, Spalletti è pronto a rivoluzionare la zona mediana del campo.

La prima possibilità è riproporre gli stessi tre che hanno giocato l’ultima mezz’ora della sfida con la Roma, un 4-3-3 con Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski. Un’altra potrebbe essere l’inserimento dal primo minuto di Diego Demme per un assetto più difensivo anche se, quest’ultimo, non ha mai pienamente convinto quest’anno.