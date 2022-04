Tuttosport – Brutte notizie per Spalletti! Di Lorenzo non ci sarà contro l’Empoli: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo Tuttosport, nonostante abbia svolto parte dell’allenamento odierno in gruppo, Giovanni Di Lorenzo non prenderà parte alla sfida contro l’Empoli. Potrebbe tornare in panchina visti i buoni miglioramenti degli ultimi giorni ma non verrà impiegato da Spalletti. Per il terzino italiano sarebbe stato un match molto sentito! Il Napoli infatti lo prelevò proprio dal club toscano, uno dei migliori di quella squadra che poi retrocesse in Serie B. Al suo posto spazio ancora a Zanoli che ha voglia di riscatto dopo la non brillante sfida con la Roma.