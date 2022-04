Come riportato da Tuttomercatoweb, per il match tra Inter e Roma saranno attesi circa 70mila spettatori a San Siro.

Una vera e propria febbre da scudetto quella che andrà in scena a Milano per il ritorno di Josè Mourinho contro la “sua” Inter: i nerazzurri sono obbligati a vincere per potere mantenere la corsa allo scudetto ancora viva, avendo a breve da giocare il recupero contro il Bologna.