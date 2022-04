Ssc Napoli, personalizzato per due azzurri: il report allenamento

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del 21 aprile.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma domenica alle ore 15 per la 34esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e di seguito seduta tecnico tattica. Successivamente lavoro finalizzato alla potenza e chiusura con partita a campo ridotto. Lobotka ha fatto terapie. Di Lorenzo ha svolto lavoro personalizzato. Ospina personalizzato in palestra e in campo. Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in palestra e l’intera seduta in gruppo. Elmas ha svolto palestra in via precauzionale. All’allenamento ha assistito il Pampa Sosa che è stato salutato e festeggiato con calore dal tecnico Spalletti e dalla squadra”.