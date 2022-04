Marchetti: “Mertens-Napoli? C’è uno spiraglio. Scudetto? Non è ancora finita”

Il giornalista di Sky Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Scudetto? Non è finita finché la matematica non condannerà gli azzurri. Dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina qualcosa è cambiato e credo che la testa dei calciatori inizi un po’ a pesare. Il Napoli non ha sfruttato l’effetto Maradona che invece si è rivelato un effetto boomerang. Finché c’è la possibilità di sognare, farei giocare i più forti, anche perché Milan e Inter hanno gare difficili. Non credo che Spalletti pensi già alla prossima stagione, proverà a vincerle tutte. Punti persi in casa? Non mi pare che i partenopei siano una squadra da trasferta e neppure che abbiano problemi con i tifosi. Spalletti ha fatto crescere un Napoli che aveva come obiettivo quello tornare in Champions. Costruire una mentalità vincente richiede tempo, non avviene da un giorno all’altro. Mertens-Napoli? C’è uno spiraglio per la riconferma. Zerbin e Gaetano sono molto forti, hanno fatto la differenza in cadetteria, ma non so se potranno fare altrettanto bene in serie A e nel Napoli”.