Krol: “Osimhen molto forte ma va supportato, vi spiego come”

Il noto ex difensore del Napoli, Ruud Krol, è intervenuto in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul centravanti partenopeo: Victor Osimhen. Queste le sue parole: “Sbaglia chi afferma che il nigeriano è solo un contropiedista. Non ha un’innata tecnica, questo è vero, ma non è un attaccante deputato solo a correre! Vista la sua grande velocità, in aria di rigore, riesce ad arrivare prima di molti difensori. Anche il colpo di testa è una delle sue grandi caratteristiche, lo abbiamo visto molto spesso colpire questa stagione anche in Europa League.

E’ un ragazzo molto forte ma ha comunque dei limiti e va aiutato. Più che Zielisnki, alle spalle posizionerei Dries Mertens. Il belga è molto abile sia nel creare spazi che nel servire il pallone al momento giusto. Sono sicuro che, se giocassero più spesso insieme dall’inizio, Osimhen sarebbe in grado di segnare molti più goal”.