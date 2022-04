Il Roma – Ad Empoli non arriverà la Champions aritmetica ma manca poco: i dettagli

Inizia il conto alla rovescia per la conquista della zona Champions. Il Napoli, però, non potrà celebrarlo già domenica prossima per motivi aritmetici. Al momento la squadra di Spalletti è a +9 sulla Roma quinta e quindi in caso di vittoria con l’ Empoli e sconfitta dei giallorossi con l’Inter avrebbe la certezza di finire sopra alla squadra di Mourinho. Il problema è che dietro la Roma, a -11 dal Napoli, c’è la Fiorentina, che deve recuperare ancora una partita con l’Udinese, dunque sarebbe virtualmente a -8. A riportarlo il quotidiano Il Roma.