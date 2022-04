Il Collegio di Garanzia del Coni respinge il ricorso del Venezia. Il recupero con la Salernitana si giocherà

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso proposto dal Venezia in merito alla partita non giocata dai lagunari contro la Salernitana a gennaio. La sfida venne rinviata a causa di un focolaio covid che colpì i granata, impedendo loro di fatto di poter avere i giocatori sufficienti da schierare in campo. I veneti hanno fatto ricorso in merito alla partita fino al Collegio di Garanzia, dove si sono visti respingere in maniera definitiva la richiesta. Dunque, niente sconfitta a tavolino e penalizzazione per i campani, che il 27 aprile avranno l’opportunità di recuperare il match in questione.