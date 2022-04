Gazzetta – Napoli, per crescere serve un’area sportiva più ampia

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport ha parlato della gestione societaria degli ultimi anni del Napoli.

“De Laurentiis ha sempre prediletto il rapporto diretto con l’allenatore, così sminuendo un’area sportiva della dirigenza che ha avuto sempre pochi uomini. Scelte che sul piano della gestione amministrativa il presidente ha saputo portare avanti alla grande mantenendo bilanci in ordine e tenendo una squadra che, partita dalla C, approda costantemente in Europa. Ma per fare un salto di qualità, occorre migliorare nell’organizzazione dell’area sportiva, per la cura di quei particolari che risultano fondamentali per alzare ancora l’asticella e vincere lo scudetto”.