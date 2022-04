Dybala, cosa succede? Ceccarini: “Solo una squadra può prenderlo”

Negli ultimi mesi si è parlato molto di un eventuale trasferimento di Paulo Dybala al Napoli, l’argentino infatti non rinnoverà con il club di Agnelli e cerca una sistemazione. A Radio Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato l’esperto Niccolò Ceccarini:

“Il Napoli non può avvicinarsi a questo calciatore, in Italia uno come Dybala può finire solo all’Inter. C’è anche lì un problema ed è legato a Lautaro Martinez. Se quest’ultimo dovesse cedere alle sirene spagnole allora i neroazzurri avanzeranno proposte all’ex Palermo”.