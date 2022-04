De Laurentiis e Lotito programmano il futuro: la situazione

Nel cuore di Napoli si sarebbe svolto un interessante incontro in tema calciomercato, protagonisti i presidenti Claudio Lotito e l’azzurro Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto appreso da LaLazioSiamoNoi.it, il nome di principale interesse per i biancocelesti sarebbe sempre quello di Dries Mertens. Il belga non ha ancora definito il suo futuro in Campania e potrebbero esserci sorprese, sul piatto però anche Andrea Petagna per mister Sarri. Dal canto suo De Laurentiis vorrebbe un fantasista dalla Capitale, ovviamente gli occhi sono puntati su Luis Alberto. Il problema potrebbe però essere di natura economica, il patron infatti non vorrebbe andare oltre i 20 milioni di euro.