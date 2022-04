CdS – Verso l’Empoli: altro infortunio in casa Napoli, le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla sua sfida di campionato contro l’Empoli (domenica, ore 15:00).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che ad aggiungersi alla lista degli assenti del gruppo partenopeo (Di Lorenzo, Ospina, Lobotka, Koulibaly) potrebbe essere Juan Jesus.

Il difensore centrale, infatti, ha riscontrato un leggero trauma distorsivo al ginocchio destro, rimediato in allenamento. Da valutare, dunque, le sue condizioni in vista del match al Castellani. Presenza in dubbio.