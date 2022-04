Tuttosport – Napoli che grade occasione persa! La quota scudetto mai così bassa

Con il pareggio di domenica contro la Roma il Napoli si allontana dalla lotta scudetto. Lo sconforto e la delusione hanno coinvolto i tifosi azzurri che domenica hanno lasciato lo Stadio Maradona con un po’ di rancore per l’occasione sprecata. Questo perché l’obiettivo era vicino e la quota scudetto si è abbassata notevolmente. La vittoria sui giallorossi avrebbe permesso a Spalletti e i suoi di rimanere aggrappati al sogno di vittoria, ma così non è stato.

L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea che il Napoli si è lasciato scappare un’occasione d’oro. Questo quanto riportato: “Una quota scudetto così bassa in Italia non la si vedeva da 11 anni. Il Milan, con i 71 punti conquistati fin qui, infatti, l’anno scorso sarebbe stato alla 33esima giornata di campionato secondo a -8 dalla vetta, nel 2019 ancora secondo, ma a -16 dalla capolista, nel 2017 invece terzo, a -12 dalla vetta. La matematica non condanna ancora il Napoli che però ha smesso di credere al sogno tricolore”.