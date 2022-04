Studiare i pronostici sul calcio nel 2022

Se c’è una cosa che davvero non è semplice da fare, ma è alla base di ogni scommessa, è il pronostico.

Infatti, pensare e tirare giù una schedina è l’appuntamento che ogni appassionato di calcio affronta in previsione di ogni partita. Ovviamente non è un processo semplice: si studiano le partite, si discute con gli amici, si raccolgono opinioni e dati.

Ma quali sono davvero i giusti step da fare per avere un buon pronostico? Proveremo, in questo articolo, a tirare giù quelle che sono le basi inderogabili per iniziare al meglio la nostra giocata, a prescindere da quale sito e da come si decida di sfruttare i bonus benvenuto scommesse.

Vediamo.

Primo step: il palinsesto scommesse

Partiamo dal palinsesto e dalla scelta della partite su cui giocare. Il primo suggerimento è quello di giocare con ciò che si conosce bene. Infatti girano voci che puntare nelle leghe minori, o straniere, è il modo migliore per vincere le scommesse, anche se con quote più basse.

In realtà, se non avremo conoscenza delle squadre e delle partite, finiremo per affidarci unicamente alle quote e alle informazioni parziali che riusciremo a raccogliere, il tutto senza sapere quanto ci possiamo affidare a questi dati, ma soprattutto senza aggiungere nulla di nostro nel pronostico finale.

Invece pensiamo sia importante restare in un terreno che si conosce, come probabilmente è il Campionato italiano e, sapendo gli ultimi pronostici sulla Serie A, che si possono trovare facilmente su Youtube, diventerà più facile per noi dare il giusto valore alle informazioni che avremo.

Con un quadro più completo della situazione potremmo aggiungere anche le nostre considerazioni nel pronostico finale.

Analisi delle partite

A questo punto passiamo all’analisi delle partite del palinsesto. Si tratta di compiere un’analisi statistica per ogni partita in programma per una dato weekend o periodo di tempo, in base all’evento su cui si vuole giocare.

Certo si tratta di un lavoro lungo e certosino, che per essere portato a termine ha bisogno degli strumenti giusti.

Ci sono molti siti che possono essere usati in questo, alcuni sono a pagamento, altri invece sono gratuiti, come ad esempio:

A questo punto si tratterebbe di calcolo e annotazione. Sarà necessario munirsi di carta e penna ed annotare tutte le statistiche che riterremo interessanti e riorganizzare le nostre informazioni, ad esempio riportando le statistiche in colonne diverse.

In questo modo si potrà creare il nostro quadro della situazione, da cui potremo notare tutte le eventuali anomalie o particolarità del palinsesto che staremo studiando.

Le quote: cosa dobbiamo sapere

Quando avremo il nostro schema e i nostri appunti pronti, organizzati eventualmente su un comodo foglio di calcolo, potremmo effettuare la nostra analisi.

Conviene sempre partire dalle quote effettuando una scrematura di quelle che si ritengono più interessanti. Un’idea potrebbe essere quella di lasciar perdere partite dal risultato scontato, perché non presenterebbero delle quote interessanti.

In questo modo inizierai a delineare quello che sarà il tuo potenziale pronostico finale.

Se si vuole avere un’idea più chiara sulle quote e sulle scommesse che propongono i vari bookmakers, esistono guide che mettono a confronto le proposte, sia sul tipo di scommessa che sul valore delle quote, fatte da diverse piattaforme del gioco online.

Ancora: ricordiamoci che non tutti i bookmakers sono uguali, ma di guardare sempre che siano provvisti di licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) che ne attesti la legalità e la sicurezza.

Ultimo step: tirare giù il nostro pronostico finale

Siamo quindi giunti al passaggio finale del nostro duro lavoro. A questo punto sarà necessario decidere quali giocate fare e il loro valore. Per poter far ciò bisogna mettere insieme altre informazioni che possiamo riassumere in questo modo:

lo stato di forma: guardiamo alla situazione attuale della squadra e, soprattutto, delle ultime 10 giornate fatte.

Dato il periodo particolare che stiamo vivendo, è bene essere informati sull’assenza di eventuali giocatori, che sia per squalifica o indisponibili (es. positivi al covid).

Formazioni: quali saranno le formazioni messe in campo? Anche questo è un dato importante che ci indica la strategia perseguita dalla squadra, da qui i suoi obiettivi e, di conseguenza, il potenziale risultato.

Allenatore: anche questo fa parte dello studio della strategia della squadra. Sono tutte strategie necessarie per sapere cosa aspettarsi.

Precedenti storici: anche questo è un dato importante, conoscere soprattutto i precedenti storici tra gli allenatori e le pagelle delle giornate precedenti.

Si tratta di informazioni ricavabili da internet, anche facilmente quando si tratta di campionati importanti. Certo la cosa diventa più difficile quando invece si guarda a campionati stranieri o sconosciuti.

Una volta terminato tutto questo lavoro, avrai il tuo pronostico finale per la tua schedina. Da qui ti auguriamo di aver preso tutte le puntate fatte, ricordando sempre che questo è solo uno svago. Quindi facciamo attenzione ad operare con consapevolezza, soprattutto a non giocare soldi che non possiamo permetterci.