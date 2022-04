Renica commenta: “Napoli, bilancio non troppo positivo”

L’ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il suo intervento ha voluto sottolineare la criticità della situazione azzurra:

“Il Napoli poteva essere la favorita per lo scudetto ma tutti hanno colpe quando si manca il traguardo, la squadra però resta sempre in alta classifica. Questo mi porta a pensare che non si tratti di carattere, il ciclo del club può essere positivo ma Spalletti non può essere pienamente soddisfatto. Ovviamente ha fatto delle scelte sbagliate con la Roma ma ci ha messo del suo, non vorrei si trattasse di errori determinanti”.