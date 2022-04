Mancini: “Insigne e Immobile ci saranno per Italia-Argentina, sul futuro dobbiamo valutare”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi anche sulla “finalissima” tra Italia e Argentina in programma a giugno. Queste le sue parole: “Penso che farò giocare i protagonisti dell’Europeo, del resto ci siamo guadagnati questa partita con quella vittoria. A giugno ci saranno anche Immobile ed Insigne, mentre per il futuro dovremo fare alcune valutazioni. Non ho ancora parlato con loro, è chiaro che il momento non è semplice soprattutto dopo la delusione di Palermo. Sul futuro della Nazionale posso dire senza dubbio che qualche giovane avrà più spazio, ma al momento non ci sono così tante scelte da poter cambiare tutto”.