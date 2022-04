L’ex calciatore Massimo Maccarone è apparso molto critico sulle ultime uscite del Napoli, in chiave scudetto ha allontanato i sogni azzurri. Così Maccarone a TMW:

“Il Napoli doveva vincerle tutte per sperare ma non è andata così, l’Inter è favorita rispetto ai cugini rossoneri ora. Insigne ha lasciato il campo piangendo, ma è normale visto l’attaccamento e l’identità del calciatore. Non si può determinare nulla ma la squadra di Inzaghi è in fiducia”.