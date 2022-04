La Nazione – Baiano: “L’Empoli potrebbe far male al Napoli…”

L’edizione odierna de La Nazione riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Francesco Baiano.

L’ex attaccante di Napoli ed Empoli si è soffermato sulla sfida di campionato prevista tra le due squadre (domenica, ore 15:00), sottolineando le difficoltà della partita.

Queste le parole di Baiano: “Sarà complicata per entrambe, anche perché nel campionato italiano non ci sono partite facili. L’Empoli ha bisogno dell’ ultima manciata di punti per conquistare la matematica salvezza, mentre il Napoli deve vincere se vuol rimanere agganciato al treno scudetto. Come per quando giocano contro Fiorentina e Napoli sarò neutrale, mi auguro solo che sia una bella partita anche perché la cornice di pubblico sarà sicuramente splendida. I presupposti ci sono tutti dato che entrambe amano giocare a calcio, con l’Empoli che dovrà provare a pareggiare la differenza tecnica con determinazione, corsa e cuore come facemmo noi ai miei tempi. Di solito chi ha più fame alla fine vince, anche se poi in queste sfide contro grandi squadre, puoi magari fare la partita te e venir punito invece al minimo errore, perché vengono fuori le qualità dei singoli”.