KKN – Valdifiori: “Il Napoli non ha giocato male contro la Roma, sono gli episodi che fanno la differenza”

Mirko Valdifiori, calciatore italiano, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Durante il suo intervento, ha detto la sua in merito a Napoli-Roma, svoltasi lunedì sera e conclusasi con un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Spalletti e ai tifosi azzurri che tanto avevano sperato in una conclusione diversa del campionato. Queste le dichiarazioni di Valdifiori:

“Le squadre quando vengono a Napoli concedono pochi spazi. Contro la Roma non hanno fatto male, ma l’episodio di El Shaarawy ha fatto la differenza. Dispiace non siano riusciti a portare a casa le due gare al Maradona. Non so quali possano essere le cause che portano gli azzurri a creare meno palle gol, bisognerebbe starci all’interno per avere un’analisi più certa”.