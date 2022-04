L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio a ciò che è avvenuto lunedì sera fuori lo stadio Diego Armando Maradona, mentre si disputava la partita Napoli-Roma, conclusasi con un insoddisfacente 1-1.

La polizia municipale di Fuorigrotta non ha lasciato correre nulla. Sono stati effettuati infatti ben 135 i verbali per infrazioni al codice della strada, prelevate inoltre 91 autovetture in divieto di sosta e sequestrati due veicoli senza assicurazione. In più, i vigili urbani hanno sorpreso sette parcheggiatori abusivi e 20 venditori ambulanti irregolari.