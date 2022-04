Il Mattino – Gestione di Spalletti tra luci ed ombre: cosa è andato storto

La gestione di Luciano Spalletti è stata fino ad ora piena di luci e anche qualche ombra.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il tecnico avrebbe fatto benissimo in casi di emergenza e decisamente meno in casi di squadra al completo. La stagione degli azzurri rimane dunque positiva ad ogni modo: il quotidiano campano ha riportato di una sola riunione tecnica tra lo staff tecnico del Napoli, ma non è stato organizzato alcun incontro tra lo stesso staff e la squadra per parlare di ciò che è accaduto al Maradona e della situazione attuale.