Il Mattino – Due calciatori del Verona piacciono al Napoli: i nomi

Il Napoli si rifarà il look questa estate con una vera e propria rivoluzione.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo starebbe osservando con interesse due profili giovani ed in crescita dell’Hellas Verona: i nomi in questione sarebbero quelli di Casale e Barak in cima alla lista dei desideri. Il primo, ex Udinese, sta facendo davvero bene in questa stagione, mentre il secondo è esploso sotto la guida tecnica di Igor Tudor ed era finito a gennaio già nel mirino della Lazio in Serie A. Vedremo quali scenari di mercato si apriranno questa estate, quando ritornerà a casa anche Gianluca Gaetano: il talento della primavera azzurra sta disputando una stagione eccezionale con la Cremonese.