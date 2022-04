Domenica 24 aprile alle ore 15:00, il Napoli di Spalletti affronterà l’Empoli allo stadio Carlo Castellani per provare ad ottenere un risultato positivo, dopo le ultime delusioni in casa.

Nel frattempo, Aurelio Andreazzoli ritrova due giocatori per il match contro gli azzurri. Il tecnico dell’Empoli infatti, avrà di nuovo a disposizione: Zurkowski, dopo che quest’ultimo ha scontato la sua squalifica, e Di Francesco, che era stato costretto al forfait per la gara contro l’Udinese in campo avversario. Nella squadra di Andreazzoli, dunque, mancano all’appello solamente i giocatori che hanno concluso in anticipo la stagione, ossia Tonelli, Marchizza e Pass.