Damiani: “Corsa a due per lo scudetto? Il Napoli ha ancora una possibilità”

Quest’oggi Oscar Damiani, ex calciatore di Milan e Inter, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, una trasmissione che va in onda su 1 Station Radio. Damiani, nel corso dell’intervista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto e il percorso del Napoli di Spalletti. Queste le sue parole:

“Quella per lo scudetto è una corsa a due tra Milan e Inter? Non saprei. Sarà un bel campionato, al Napoli lunedì è mancata qualche occasione. La tensione, giocare in casa, la squadra non è riuscita ad esprimersi al meglio. Ci sono ancora delle buone possibilità, vedremo”.