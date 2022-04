Corbo a Radio Goal: “Spalletti in confusione nel secondo tempo con la Roma”

Antonio Corbo, giornalista campano per Repubblica, ha commentato a Radio Goal la partita tra Napoli e Roma.

Secondo l’opinionista e scrittore Corbo, infatti, il tecnico Spalletti avrebbe perso il controllo del match nel secondo tempo: “Troppi cambi sbagliati nel secondo tempo da parte di Spalletti. Non so che partita abbia visto, sembra che sia stato sulla Luna. Il Napoli sembra non aver mai creduto davvero nello scudetto”. Il Napoli ha palesato una stanchezza non indifferente nei secondi quarantacinque minuti e qualche scelta del tecnico, probabilmente, non ha pagato nel finale.