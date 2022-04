L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen.

Il quotidiano pone l’accento sul trend negativo dell’attaccante nigeriano: non segnare alle big di campionato. Contro la Roma, infatti, il giocatore ha perso l’occasione di sfatare un mito ormai evidente.

Sebbene la sua crescita in questa stagione, Osimhen non riesce a essere incisivo con le grandi. Per questa ragione, non è ancora in grado di fare la differenza.