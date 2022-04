L’ex juventino Alessandro Birindelli ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli per comprendere i perchè dello stop degli azzurri, queste le sue parole:

“Il Napoli è Lobotka al 100%, lo abbiamo visto con la Roma. Se lo slovacco esce la squadra si spegne, tiene in equilibrio il Napoli ma ora l’infortunio è serio. Se manca ordine in mezzo al campo si avverte immediatamente, gli azzurri non hanno un’alternativa valida mentre l’Inter ad esempio può pescare dalla panchina”.