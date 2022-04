Con l’ingresso in campo nel match contro la Roma, il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha raggiunto il grande traguardo delle 200 presenze in Serie A! Il brasiliano ha voluto ringraziare tutti: dirigenti, compagni di squadra e tifosi presenti e passati per aver centrato un ottimo obiettivo. Il tutto in un post pubblicato sui social nel quale, oltre ai fantastici ringraziamenti, c’è un video con alcune delle sue giocate nel massimo campionato italiano. Di seguito il post in questione: