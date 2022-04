UFFICIALE, Giudice Sportivo – Koulibaly salta l’Empoli! Questi tutti i calciatori squalificati

Come di consueto il martedì, il giudice sportivo ha reso note le sanzioni disciplinari per 11 calciatori impegnati nella 33° giornata di Serie A. Nel Napoli, peserà e non poco, l’assenza di Kalidou Koulibaly ammonito ieri sera nel match del Maradona contro la Roma. Solo Gary Medel, a differenza degli altri, si becca due giornate di squalifica reo di aver protestato e toccato “lievemente” il braccio del direttore di gara in Juventus-Bologna. Di seguito tutti i calciatori che salteranno la prossima giornata di campionato:

Daniel Fuzato (Roma), Adam Soumaoro (Bologna), Milan Djuric (Salernitana), Marko Arnautovic (Bologna), Ridgeciano Haps (Venezia), Sofian Kiyine (Venezia), Matteo Lovato (Cagliari), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Nahuel Molina (Udinese), Nicolò Zaniolo (Roma).