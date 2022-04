TMW- Napoli in casa rendimento al di sotto delle aspettative, il dato

Il sito TMW ha fatto il punto sull’andamento del Napoli in casa in questa stagione. Secondo il portale altro che dodicesimo uomo, è come se in casa il Napoli giocasse in dieci. Un punto in due partite, ko con Empoli e Spezia, diverse battute d’arresto. Allo stadio Maradona il Napoli non ha vinto 8 partite, ha ottenuto 30 punti (fuori 37), sarebbe settima nella speciale classifica (nono nel girone di ritorno), fuori dall’Europa che conta. Ha perso cinque volte. Un dato assurdo rispetto al calore del pubblico e al fattore casa che invece nel caso degli azzurri diventa uno strano e insolito ostacolo.