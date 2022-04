Serie A, ecco alcuni dei più interessanti record passati alla storia

Il mondo del calcio, lo sappiamo alla perfezione, è costantemente in evoluzione, anche grazie all’apporto e al supporto della tecnologia e di tutti i vari dispositivi che si trovano sul mercato al giorno d’oggi. In fondo, però, la bellezza e la magia di questo sport è che a fare la differenza sono ancora i giocatori che hanno più talento con la palla tra i piedi.

La tecnologia, però, serve anche a registrare alcuni gesti tecnici e alcuni primati che difficilmente si possono dimenticare, come ben sanno gli appassionati di pronostici sempre alla ricerca dei migliori bonus scommesse. In questo articolo proviamo ad approfondire alcuni tra i più curiosi e leggendari primati che il nostro massimo campionato di calcio ha conosciuto nel corso della sua storia.

Gol, scudetti consecutivi e titoli d’inverno

Quando si parla di scudetti vinti, come ben sappiamo, è la Juventus la compagine davanti a tutte le altre, ma l’Inter si può fregiare di un record altrettanto importante. Ovvero, la compagine nerazzurra è l’unica squadra italiana che ha sempre giocato nel massimo campionato e non è retrocessa nemmeno una volta nella sua storia. Cosa che invece è successa alla Roma e alla Juventus, mentre il Milan è finito in serie B per ben due volte.

In quanto a scudetti vinti di fila, è sempre la Vecchia Signora a guardare tutte le altre dall’alto verso il basso. In effetti, sarà difficile per qualsiasi avversaria riuscire anche solo ad eguagliare quanto sono stati in grado di fare i bianconeri. Dal 2011 al 2020, vincendo addirittura nove titoli italiani di fila. E, guarda caso, la squadra che si è classificata per più volte al secondo posto è sempre la Juventus. I bianconeri, infatti, hanno finito la stagione alle spalle dei vincitori in ben 17 occasioni. Poi c’è il Milan, giunto secondo per ben 15 volte. Interessante notare, invece, come la compagine che si è classificata al secondo posto per più stagioni di fila è la Fiorentina. Una vera e propria maledizione quella della squadra Viola tra il 1956 e il 1960, visto che i gigliati in quel periodo sono arrivati sempre secondi.

Chi è arrivata più spesso al terzo posto? In questo caso sono, guarda caso, le tre squadre che si stanno contendendo in questa stagione il tricolore a spartirsi proprio le prime tre posizioni. Il Milan è arrivato terzo per ben 16 volte, precedendo l’Inter, seconda con 14 volte, e il Napoli, terza in ben 10 occasioni. Il titolo di campione d’inverno, invece, è stato vinto nella maggior parte dei casi dalla Juve, che detiene il record con ben 31 “titoli”. I bianconeri, come l’Inter, sono stati campioni d’inverno per quattro anni di fila.

Rigori parati, punti e altri record curiosi

C’è una squadra che detiene un record molto particolare, ovvero quello per il maggior numero di rigori parati. Si tratta dell’Inter e, nello specifico, del suo numero uno, lo sloveno Samir Handanovic, che ha neutralizzato la bellezza di sei calci di rigore nel corso della stagione 2010/11. Il Milan, dal maggio del 1991 fino al marzo del 1993, ha ottenuto ben 58 risultati utili: nessun’altra squadra, da allora, ha saputo fare meglio. E la miglior difesa di sempre nella storia della Serie A? In questo caso non serve andare molto lontano: la Juventus di Antonio Conte, nella stagione 2011-2012, si trasformò in una vera e propria corazzata, anche dal punto di vista della tenuta difensiva, visto che concesse alle avversarie solamente 20 gol in 38 partite. La squadra che ha perso più partite di fila dalla prima giornata in avanti? Si tratta del Benevento che, nella stagione 2017/18, ha perso per ben 14 volte di fila dalla partenza del campionato.